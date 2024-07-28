Где смотреть футбол Украина – Аргентина: расписание трансляций матча Олимпиады-2024

Олимпийская сборная Украины по футболу во вторник, 30 июля, сыграет третий матч группового этапа на Играх-2024 в Париже. Подопечные тренера Руслана Ротаня после шокирующего поражения от Ирака, и волевой победы над Марокко, проведут поединок против команды Аргентины.

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Встречу примет стадион "Парк Олимпик Лионне", расположенный в 10 км от центра Лиона. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Аргентина. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет на телеканале "Суспильне Спорт", местных телеканалах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт". Кроме того, прямой эфир доступен на медиасервисе Megogo, официальном канале Олимпиады-2024.

Букмекеры не верят в успех наших соотечественников. На победу "желто-синих" принимаются ставки с коэффициентом 5.10, в то время как успех южноамериканцев оценивается показателем 1.16. Ничья также маловероятно - показатель 4.15.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Кирилл Фесюн ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – "Ворскла" Полтава), Александр Мартынюк ("Александрия"), Алексей Сыч ("Рух" Львов) , Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский ("Днепр-1"), Артем Шулянский ("Александрия"), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – "Динамо" Киев), Владислав Велетень ("Колос" Коваливка), Олег Федор ("Рух" Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZ.UA, Олимпийская сборная Украины по футболу после победы над Марокко во 2-м туре на ОИ-2024 находится на разных местах в турнирных таблицах на сайтах ФИФА и Олимпиады-2024. ФИФА разместила нашу сборную на втором месте, организаторы Олимпиады – на третьем.

Олимпиада не входит в компетенцию ФИФА, но ФИФА при этом оперирует регламентом именно Олимпийских Игр-2024, а точнее статьей 14.5.

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