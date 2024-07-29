Украина – Аргентина: все подробности футбольного матча Олимпиады-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 30 июля, проведет решающий матч группового турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Подопечные Руслана Ротаня в битве за плей-офф сразятся с одним из главных фаворитов соревнований – командой Аргентины.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Парк Лионне" в Лионе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Аргентина. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АРГЕНТИНА

Увидеть противостояние можно будет на телеканале "Суспильне Спорт", местных телеканалах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт". Кроме того, прямой эфир доступен на медиасервисе Megogo, официальном канале Олимпиады-2024.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АРГЕНТИНА

Букмекеры не верят в успех наших соотечественников. На победу "сине-желтых" принимаются ставки с коэффициентом 5,10. Успех южноамериканцев оценивается показателем 1,16. А ничейный исход представлен котировкой 4,15.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Руслан Ротань, главный тренер сборной Украины:

– Это будет вдвойне более сложный матч, чем с Марокко. И я очень верю в наших ребят, что мы настроимся, в первую очередь восстановимся, потому что специфика этого турнира такова, что играем через два на третий с заявкой, где всего 16 футболистов. Очень сложно что-то варьировать.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Фесюн – Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский – Рубчинский, Михайленко, Криськив – Хлань, Брагару, Сикан

Аргентина: Рульи – Гарсия, Отаменди, Ди Чезаре, Солер – Альмада, Фернандес, Эссе, Медина, Бельтран – Альварес

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как и на Евро-2024, в украинской группе перед заключительным игровым днем все команды набрали по три очка. "Сине-желтым" для гарантированного выхода в плей-офф нужна победа. В случае ничьи возможны несколько раскладов.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу оказалась в необъяснимой ситуации на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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