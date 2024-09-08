Где смотреть футбол Чехия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 10 сентября, проведет свой второй матч дивизиона B Лиги наций УЕФА 2024/2025. На стадионе "Дженерали Арена" в Праге подопечные Реброва сыграют гостевой поединок против команды Чехии. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Прага.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Также матч покажут региональные телеканалы "Суспильного", которые вещают в бесплатной эфирной цифровой сети T2.

На уровне национальных футбольных сборных Украина и Чехия встречались 5 раз. 2 победы на счету украинцев. Еще два раза была зафиксирована ничья

Лига наций 2024/25: расписание матчей сборной Украины

1-й тур: Украина - Албания (1:2)

2-й тур: Чехия - Украина (10 сентября)

Чехия - Украина (10 сентября) 3-й тур: Украина - Грузия (11 октября)

Украина - Грузия (11 октября) 4-й тур: Украина - Чехия (14 октября)

Украина - Чехия (14 октября) 5-й тур: Грузия - Украина (16 ноября)

Грузия - Украина (16 ноября) 6-й тур: Албания - Украина (19 ноября)

Для того чтобы гарантированно заработать повышение в классе и попасть в дивизион А, нужно занять первое место дивизиона. Второе место после шести туров позволит сыграть в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" в Праге "желто-синие" впервые в истории уступили команде Албании.

Этот провал главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров объяснил поражение силой соперника. Наставник не смог сдержать эмоций, отметив, что не удовлетворен ни результатом, ни самой игрой.

Кроме того, Ребров не смог найти ответа на вопрос, как его подопечные смогли пропустить второй гол в матче с Албанией.

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