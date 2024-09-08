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Где смотреть футбол Чехия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
435
Где смотреть футбол Чехия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 10 сентября, проведет свой второй матч дивизиона B Лиги наций УЕФА 2024/2025. На стадионе "Дженерали Арена" в Праге подопечные Реброва сыграют гостевой поединок против команды Чехии. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Прага.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Где смотреть футбол Чехия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Также матч покажут региональные телеканалы "Суспильного", которые вещают в бесплатной эфирной цифровой сети T2.

На уровне национальных футбольных сборных Украина и Чехия встречались 5 раз. 2 победы на счету украинцев. Еще два раза была зафиксирована ничья

Лига наций 2024/25: расписание матчей сборной Украины

  • 1-й тур: Украина - Албания (1:2)
  • 2-й тур: Чехия - Украина (10 сентября)
  • 3-й тур: Украина - Грузия (11 октября)
  • 4-й тур: Украина - Чехия (14 октября)
  • 5-й тур: Грузия - Украина (16 ноября)
  • 6-й тур: Албания - Украина (19 ноября)
Где смотреть футбол Чехия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Для того чтобы гарантированно заработать повышение в классе и попасть в дивизион А, нужно занять первое место дивизиона. Второе место после шести туров позволит сыграть в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" в Праге "желто-синие" впервые в истории уступили команде Албании.

Где смотреть футбол Чехия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Этот провал главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров объяснил поражение силой соперника. Наставник не смог сдержать эмоций, отметив, что не удовлетворен ни результатом, ни самой игрой.

Где смотреть футбол Чехия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Кроме того, Ребров не смог найти ответа на вопрос, как его подопечные смогли пропустить второй гол в матче с Албанией.

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