'Это уже вообще. Я сейчас пересматривал, и не понимаю...' Ребров поражен случившимся в матче с Албанией. Видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не смог найти ответа на вопрос, как его подопечные смогли пропустить второй гол в матче с Албанией. На 66-й минуте после провала в защите на правом фланге Ясир Асани без всякого сопротивления отправить мяч в ворота.

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"Как мы пропустили второй мяч – это уже вообще… Я сейчас пересматривал, и не понимаю, как на таком уровне можно так обороняться. Поэтому Считаю, что с начала второго тайма мы прибавили и забили, но надо играть 90 минут", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Ранее Ребров объяснил поражение от сборной Албании силой соперника. Сергей Станиславович не смог сдержать эмоций, отметив, что не удовлетворен ни результатом, ни самой игрой. По мнению наставника, несмотря на то, что украинские футболисты создавали некоторые моменты, на арене в Праге действительно не было команды на поле.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" в Праге "желто-синие" впервые в истории уступили команде Албании.

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