'Вот почему это происходит'. Ребров не сдержался в эфире после поражения сборной Украины от Албании. Видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил поражение от сборной Албании силой соперника. Сергей Станиславович не смог сдержать эмоций, отметив, что не удовлетворен ни результатом, ни самой игрой.

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По мнению наставника, несмотря на то, что украинские футболисты создавали некоторые моменты, на арене в Праге действительно не было команды на поле.

"Почему так происходит второй раз подряд? Потому что мы играем против сильного соперника. Вот почему это происходит. Это футбол. Эта команда была на Евро-2024. Да, мы забили мяч, да, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили, это происходит в футболе", – заявил специалист в эфире Megogo.

Ребров отказался проводить параллели с чемпионатом Европ-2024, когда в первом туре Украина была разгромлена Румынией.

"Я не могу сейчас вам сказать, что это такой же матч, как и с Румынией. Сегодня мы пытались создавать моменты, Мы ж не нанесли первый удар в створ ворот на 80-й минуте. Нужно смотреть. Нам нужно готовиться, у нас мало времени и нужно выходить с другим настроением", – добавил тренер.

Ребров не согласен с тем, что в первом тайме играла совсем другая сборная, а перелом произошел после перерыва.

"Я считаю, что и в первом тайме мы пытались создавать моменты. Мы играли против дисциплинированного соперника, пытавшегося плотно и организованно обороняться, поэтому было тяжело в 1-м тайме. Во 2-м забили гол, обрели уверенность. Были еще моменты", – подытожил Ребров.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" в Праге "желто-синие" впервые в истории уступили команде Албании.

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