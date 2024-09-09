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Чехия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
Чехия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 10 сентября, проведет второй матч нового розыгрыша Лиги наций. После поражения от Албании в стартовом поединке группы 1 Дивизиона В "сине-желтые" на выезде сыграют с чешской национальной командой, которая начала турнир фиаско в Грузии (1:4).

Видео дня

Игру принимает стадионEden Arena в Праге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧЕХИЯ – УКРАИНА

Прямой эфир будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Чехия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Также трансляция организовывается региональными телеканалами "Суспильного", которые вещают в бесплатной эфирной цифровой сети T2.

ПРОГНОЗ НА ЧЕХИЯ – УКРАИНА

Фаворитами поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу чехов принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех Украины достигают уровня 3,00.

КТО СУДЬЯ МАТЧА ЧЕХИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Шотландии, которую возглавлять Джон Битон. Помогать ему будут лайнсмены Дэниэл Макфарлейн и Дэвид Макгичи. Роль четвертого рефери исполнит Мэтью Макдермид.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Эндрю Даллас.

Чехия – Украина: все подробности матча Лиги наций

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Иван Гашек, главный тренер сборной Чехии:

– В матче с Украиной мы должны достичь результата, иначе мне здесь тоже нечего делать. Это абсолютно понятно. Мы должны показать совсем другое лицо и игру. Должен быть совершенно другой энтузиазм игроков. Мы будем играть дома, это будет совсем другая игра, чем с Грузией. Мы должны исправиться.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Чехия: Коварж – Зима, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелены, Шульц, Шик, Лингр.

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Яремчук.

Чехия – Украина: все подробности матча Лиги наций
Чехия – Украина: все подробности матча Лиги наций

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды пять раз встречались друг с другом – две победы добыли украинцы, одну – чехи. Разница мячей – 6:4 в пользу наших соседей. В последний раз соперники играли в товарищеском матче в 2021 году, завершив его 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко едко высмеял сборную Украины за матч с Албанией на старте Лиги наций.

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