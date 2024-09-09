Чехия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 10 сентября, проведет второй матч нового розыгрыша Лиги наций. После поражения от Албании в стартовом поединке группы 1 Дивизиона В "сине-желтые" на выезде сыграют с чешской национальной командой, которая начала турнир фиаско в Грузии (1:4).

Видео дня

Игру принимает стадионEden Arena в Праге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧЕХИЯ – УКРАИНА

Прямой эфир будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Также трансляция организовывается региональными телеканалами "Суспильного", которые вещают в бесплатной эфирной цифровой сети T2.

ПРОГНОЗ НА ЧЕХИЯ – УКРАИНА

Фаворитами поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу чехов принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех Украины достигают уровня 3,00.

КТО СУДЬЯ МАТЧА ЧЕХИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Шотландии, которую возглавлять Джон Битон. Помогать ему будут лайнсмены Дэниэл Макфарлейн и Дэвид Макгичи. Роль четвертого рефери исполнит Мэтью Макдермид.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Эндрю Даллас.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Иван Гашек, главный тренер сборной Чехии:

– В матче с Украиной мы должны достичь результата, иначе мне здесь тоже нечего делать. Это абсолютно понятно. Мы должны показать совсем другое лицо и игру. Должен быть совершенно другой энтузиазм игроков. Мы будем играть дома, это будет совсем другая игра, чем с Грузией. Мы должны исправиться.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Чехия: Коварж – Зима, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелены, Шульц, Шик, Лингр.

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Яремчук.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды пять раз встречались друг с другом – две победы добыли украинцы, одну – чехи. Разница мячей – 6:4 в пользу наших соседей. В последний раз соперники играли в товарищеском матче в 2021 году, завершив его 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко едко высмеял сборную Украины за матч с Албанией на старте Лиги наций.

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