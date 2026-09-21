Трамп пригрозил разрушить экономику Ирана: Тегеран предупредил о "болезненных" ударах в ответ

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану разрушением экономики или смещением руководства, если стороны не придут к соглашению. В ответ иранские военные пригрозили "болезненными" ударами по американским позициям и интересам на Ближнем Востоке.

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Заявления прозвучали накануне встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNBC.

США и Иран обменялись жесткими заявлениями

Как отмечается в статье, Дональд Трамп заявил Fox News, что в случае отсутствия договоренностей Иран может столкнуться с серьезным ударом по стране или дальнейшим разрушением ее экономики.

В то же время иранские военные сообщили, что, по данным их разведки, США и их союзники могут готовить новую масштабную атаку, поэтому предупредили о "болезненных" ответных ударах по американским целям на Ближнем Востоке и заявили, что государства региона, поддержавшие такую операцию, будут рассматриваться как участники конфликта.

"На основании полученной информации преступные США, пытаясь скрыть свои неудачи и добиться фальшивых успехов в войне, начатой на основе лжи и инсценировок сионистами и продолженной с помощью обмана и хитрости, вновь решили, с одобрения некоторых стран региона, возобновить действия против Исламской Республики Иран на совместной встрече в одной из европейских стран. Мы предупреждаем, что если США совершат какую-либо ошибку в отношении Исламской Республики Иран, все их позиции и интересы в регионе станут мишенью длительных, эффективных и болезненных атак без каких-либо ограничений или соображений", – заявили в Центральном штабе Ирана "Хатам аль-Анбия".

Трамп допустил встречу с Пезешкианом

На этой неделе иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом должна принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Между тем Трамп не исключил личной встречи с Пезешкианом в ходе мероприятий ООН и заявил, что в настоящее время принимает решение о дальнейших действиях в отношении Ирана.

Напомним, Иран передал Соединенным Штатам свои условия прекращения войны. Тегеран хочет, чтобы войска США прекратили все направленные против страны боевые операции (в том числе морскую блокаду), а Вашингтон разморозил иранские активы.

Как писал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что лично он приближается к критическому моменту в войне с Ираном. В ближайшее время американский президент решит, возобновлять ли горячую фазу войны или нет. Трамп сказал, что не знает, к какому именно решению он больше склоняется.

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