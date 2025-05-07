Где смотреть финал Кубка Украины по футболу 'Шахтер' – 'Динамо'. Расписание трансляций

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в среду, 14 мая, сыграют в финале 33-го Кубка Украины по футболу. Поединок впервые в истории пройдет в Житомире на стадионе "Полесье". Начало в 18:30.

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Любители футбола смогут увидеть это противостояние благодаря трансляции на телеканале УПЛ ТВ. Прямой эфир будет доступен на видеосервисе Megogo, "Киевстар ТВ", платформе Volia TV и приложении Setanta Sports.

Показ студий, а также централизованные обзоры поединков будут доступны на Youtube-канале УПЛ ТВ.

23 апреля в Кубке Украины по футболу состоялись полуфиналы. На этой стадии "Буковина" проиграла "Динамо", а "Шахтер" в напряженном матче обыграл "Полесье".

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея является "Шахтер". Подопечные Марино Пушича 15 мая 2024-го в Ривне на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграли полтавскую "Ворсклу".

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