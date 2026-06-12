Какую музыку слушает Зеленский: президент раскрыл имена двух артистов

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал, какую музыку любит слушать. По словам украинского гаранта, в его плейлисте есть разножанровые композиции как молодых, так и более опытных артистов, однако среди звезд отечественной сцены он больше всего выделяет для себя группу "Океан Эльзы".

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А вот среди иностранных исполнителей фаворитом Зеленского на данный момент является пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Своими музыкальными предпочтениями президент поделился во время презентации первых результатов государственной инициативы по созданию украинского культурного продукта "Тисячовесна", пишет "Главком".

Сначала Владимир Зеленский не очень хотел называть имена своих любимых артистов, мол, он, как президент Украины, не может позволить себе это сделать перед экспертами, которые собрались на мероприятии. Но все же впоследствии он согласился немного рассказать о своих музыкальных вкусах.

"Я люблю "Океан Эльзы", честно. Только не говорите Вакарчуку. Но правда: у нас очень много разных талантов. Я называю Вакарчука, потому что никто не обидится, что я назвал Вакарчука. Есть действительно молодые и очень талантливые, а может, и талантливее, чем Вакарчук. Но точно никто так не обидится", – отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, для прослушивания треков он часто пользуется популярными платформами, такими как YouTube Music, Spotify, Apple Music и другими. Иногда украинский лидер даже засыпает под музыку.

"Я считаю, что во всех жанрах музыки у нас есть очень крутые люди, абсолютно талантливые. Я никогда не думал, что я, например, Bad Bunny послушаю с таким удовольствием", — добавил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в России запретили песню о Зеленском, которая в 2022 году "рвала" украинские чарты.

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