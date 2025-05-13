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"Шахтер" – "Динамо": онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2025

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
'Шахтер' – 'Динамо': онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2025

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в 11-й раз в истории встретятся в финальном матче Кубка Украины по футболу. Непримиримые соперники разыграют трофей в среду, 14 мая. Впервые решающее противостояние турнира состоится на Центральном стадионе в Житомире.

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" в финале Кубка Украинры-2025. Время начала – 18:30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ КУБКА УКРАИНЫ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Любители футбола смогут увидеть это противостояние благодаря бесплатной трансляции на  YouTube-канале УПЛ ТВ, в сети всех партнерских телеканалов, а также на Т2 MEGOGO Спорт, который доступен в эфире бесплатного цифрового телевидение T2. За 50 минут до стартового свистка арбитра Николая Балакина начнется аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

"Шахтер" – "Динамо": онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2025

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ КУБКА УКРАИНЫ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Фаворитами поединка считаются донецкие футболисты. Ставки на победу "Шахтера" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 2,90.

СУДЬИ НА ФИНАЛ КУБКА УКРАИНЫ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров во главе с Николаем Балакиным из Киевской области. Помогать ему будут лайнсмены Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. роль четвертого рефери исполнит харьковчанин Дмитрий Панчишин.

"Шахтер" – "Динамо": онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2025

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить еще один представитель Киевщины Дмитрий Шурман.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтера": Фесюн – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Кевин, Эгиналду

"Шахтер" – "Динамо": онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2025

"Динамо": Нещерет – Дубинчак, Попов, Михавко, Тымчик, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал точный счет и победителя финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо".

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