'Шахтер' – 'Динамо': онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2025

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в 11-й раз в истории встретятся в финальном матче Кубка Украины по футболу. Непримиримые соперники разыграют трофей в среду, 14 мая. Впервые решающее противостояние турнира состоится на Центральном стадионе в Житомире.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" в финале Кубка Украинры-2025. Время начала – 18:30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ КУБКА УКРАИНЫ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Любители футбола смогут увидеть это противостояние благодаря бесплатной трансляции на YouTube-канале УПЛ ТВ, в сети всех партнерских телеканалов, а также на Т2 MEGOGO Спорт, который доступен в эфире бесплатного цифрового телевидение T2. За 50 минут до стартового свистка арбитра Николая Балакина начнется аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ КУБКА УКРАИНЫ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Фаворитами поединка считаются донецкие футболисты. Ставки на победу "Шахтера" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 2,90.

СУДЬИ НА ФИНАЛ КУБКА УКРАИНЫ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров во главе с Николаем Балакиным из Киевской области. Помогать ему будут лайнсмены Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. роль четвертого рефери исполнит харьковчанин Дмитрий Панчишин.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить еще один представитель Киевщины Дмитрий Шурман.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтера": Фесюн – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Кевин, Эгиналду

"Динамо": Нещерет – Дубинчак, Попов, Михавко, Тымчик, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал точный счет и победителя финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо".

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