Украинские удары по российским НПЗ, портам, нефтяным танкерам и перекачивающим станциям часто рассматривают как чисто военную историю. Мол, сгорел резервуар, остановилась установка, Россия потеряла часть топлива, армия получила меньше дизеля, бюджет – меньше денег. Все так. Но это первый слой. Под ним есть второй, более интересный: Украина меняет поведенческие паттерны мирового нефтяного рынка. Удары наносятся не только по трубам и портам, но и по доверию. А оно весит не меньше, чем сам баррель. Потому что нефть в современной экономике — это графики, страховки, танкеры, банки, перерабатывающие установки, долгосрочные контракты, политические риски, проливы, диспетчеры, брокеры и тысячи решений, которые принимаются ежедневно. Законтрактованный объем должен прибыть не "когда-нибудь", а в конкретный порт, в конкретное временное окно, под конкретную марку переработки. И если нефть не прибывает, бизнес не читает новости с эмоциями. Он ищет другой маршрут и поставщика.

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Російські барелі переходять з категорії "дешево" в категорію "ризиковано". Вони привабливі на папері. Йдуть з дисконтом. Але реальна економіка дивиться - чи все це доїде? Раніше навіть розмови про можливі затори з постачанням російської нафти напружували котирування. Ринок нервував, бо майже 8 млн. барелів на добу (нафта + нафтопродукти) - це було що. Наразі ж глобал маркет ніби каже: російський обсяг є - добре; немає - розберемося. Це ознака перебудови. Покупці знайшли заміну частково або й повністю.

Російська нафта втрачає головну перевагу. Вона вже не просто "дешева". Вона дешева з приміткою: можливі затримки, санкції, пожежі, страхові проблеми, політичний шум і непередбачувана доставка. А це вже інший товар. Українські удари створюють для покупців російської нафти новий набір питань. Чи можна планувати бізнес на ресурсі, який може не приїхати? Чи вартий дисконт ризику простою НПЗ? Покупці російської нафти не відмовляються від неї одразу. Але починають поводитися інакше. Принаймні частину потоку знаходять деінде. Диверсифікують маршрути. Тримають більші резерви. Залюбки купують "швидку" нафту з танкерів, яка вже у морі. І дедалі частіше не розраховують на ту, яка в трубі на території рф.

Україна впливає не лише на пропозицію, а й на психологію попиту. Президент Володимир Зеленський називав такі удари "довгими санкціями". Це влучне формулювання. Бо класичні санкції пишуть юристи, а довгі - прилітають у логістику. А вона вже доступно пояснює - поставок завтра не буде. Міжнародне енергетичне агентство на чолі з Фатіхом Біролом також не раз наголошувало, що повертатися до залежності від російської енергії було б помилкою. Це не тільки політика. Це вже урок ризик-менеджменту.

Набутий імунітет

За останні півроку-рік українські удари по російській нафтовій інфраструктурі вже не раз створювали ситуації, які ще кілька років тому могли б виглядати, як рецепт паніки на світовому ринку. Під ударами опинялися не лише НПЗ, а й експортні вузли: Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ, об’єкти біля Санкт-Петербурга. У березні після серії атак тимчасово зупинялися або різко просідали відвантаження з ключових балтійських портів. За оцінками аналітиків, у пікові дні падіння було дуже суттєвим: від десятків відсотків по окремих портах до майже повної зупинки відвантажень на кілька діб.

Але важлива деталь: глобальний ринок не реагував на це так, ніби з карти раптом зник один із головних постачальників. Коливання були, але вони не виглядали, як істерія. Причина в тому, що з 2022 року світова торгівля нафтою вже пройшла певну перебудову. Європа відмовилася від більшості російських морських поставок, Росія переорієнтувала значну частину експорту на Китай та Індію. З’явилася закупівельна "стеля" для російської нафти і не один пакет санкцій проти нафтових компаній з білокам'яної.

Після цьогорічних березневих ударів по Приморську та Усть-Лузі відвантаження з уражених напрямків різко падали, але частина обсягів не зникала фізично, а відкладалася в резервуарах або перекидалася на інші маршрути. Експерти Carnegie Russia Eurasia Center підраховували, що між 25 березня і 11 квітня середньодобовий морський експорт російської нафти й нафтопродуктів впав приблизно з 5,2 млн. барелів на добу до 3,5 млн. Тобто удар був відчутний. Але глобальні котирування в цей час дедалі більше реагували не на сам факт затримки російської нафти, а на ширший баланс: чи є запас у інших виробників, що робить Китай, скільки нафти йде з Атлантичного басейну і чи не з’являється більший ризик у Перській затоці.

До моменту різкої ескалації навколо Ірану нафтовий ринок уже мав імунітет до російських перебоїв. Українські удари створювали для росії фінансову кровотечу й логістичний тромб, однак, для світового ринку це дедалі частіше виглядало не як серцевий напад, а як чергова закупорка в системі, яку трейдери навчилися обходити. Гострі цінові стрибки з’явилися тоді, коли виник значно більший страх: ризик масштабного зриву поставок з Ормузької протоки.

Як виглядає заміна постачальника на практиці: кейс MOL і урок для ринку

Найкраще ринкову перебудову видно не в гучних заявах, а в закупівлях. Там, де політики ще говорять про "стабільність поставок", компанії вже купують інші сорти нафти, рахують нові маршрути й тихо підкладають під стару залежність запасний фундамент.

Показовий приклад - угорська MOL, яка володіє НПЗ в Угорщині та Словаччині й довго була зав’язана на російську нафту через трубопровід "Дружба". Після перебоїв із постачанням компанія, як повідомляло Reuters, що цього року вже купувала десять різних сортів сирої нафти й вивчає додаткові маршрути, зокрема потенційне підключення через Одесу. Це дуже важлива деталь. MOL не просто "перечекала" проблему. Вона почала жити в іншій реальності.

У нафтопереробці все не просто. НПЗ налаштовані під конкретні сорти нафти: густина, сірка, вихід дизеля, бензину, мазуту, технічні параметри установок. Якщо завод десятиліттями працював під російську Urals, він не може завтра безболісно перейти на WTI чи Sahara Blend. Треба змінювати технологічні режими, іноді модернізувати обладнання, домовлятися з портами, трейдерами, страховиками, перевізниками. Але це і є перебудова логістики. Вона не виглядає, як один великий поворот керма. Це сотні дрібних рухів - сьогодні купили партію з іншого регіону, завтра перевірили нову суміш, післязавтра домовилися про новий порт, потім заклали гроші в апгрейд НПЗ. І через якийсь час старий постачальник виявляється вже не незамінним, а просто одним із варіантів.

Подібна логіка проявляється й в Індії. Indian Oil Corporation у травні 2026 року закупила 5 млн. барелів нафти з Анголи, Нігерії та Абу-Дабі. Це не означає, що Індія одномоментно відмовилася від російської нафти. Але це показує інше: великі покупці активно тримають руку на альтернативних джерелах. Західна Африка, Близький Схід, США, Латинська Америка - усе це стає не просто "додатковим меню", а страховкою від логістичного краху.

Отже, Україна впливає на ринок не напряму. Вона не телефонує MOL чи Indian Oil із вимогою перейти з кривавої російської нафти на якусь іншу. А просто робить тахікардію в потоці російських поставок. І тоді покупці самі роблять висновки. Це схоже на оренду квартири з низькою ціною, але з дахом, який протікає. Перший місяць ти радієш економії. Другий - ставиш відра. Третій - починаєш дивитися інші оголошення.

Чому короткий стрибок цін може обернутися довшим падінням

Після нафтових криз 1970-х країни почали створювати стратегічні резерви, економити паливо, розвивати альтернативи, змінювати правила енергетичної безпеки. Після блокування Суецького каналу світ ще раз побачив, що один вузький прохід може зупинити пів планети, і бізнес почав уважніше рахувати резервні маршрути. Після пандемії компанії раптом зрозуміли, що "just in time" без запасу може перетворитися на "just too late". Логістика стала менш романтичною і більш параноїдальною. А параноїдна логістика, як не дивно, стійкіша.

Україна поруч з Ормузом хитає нафтові котирування. Спочатку все дорого, бо все ламається. Та потім сировина не просто дешевіє, а валиться в ціні. Бо покупці знайдуть альтернативи, укладуть нові контракти, а історія з США та Іраном не триватиме вічно. Колишні поставки теж відновляться. На світовому ринку пропозиція стане більш насичена, варіабельна і стабільна. Це означатиме відкат до низьких цін. Звісно ж це не гарантія, що завтра бензин на українських АЗС подешевшає. Але як тільки світовий ринок почне падати, в Україні ціновий реверс не змусить довго чекати. Бо великих запасів, куплених за високими цінами і які треба продати, у нас немає. Все реалізується "з коліс".

Російська нафта не зникне з глобального ринку. Але стане не комфортною. А в бізнесі зручність важить більше, ніж дисконт. Пережити високу ціну легше, ніж хаос. І якщо ця перебудова піде швидше, світ отримає нову нафтову карту: з меншим страхом перед російськими перебоями, з маршрутами без піратів та підпільних танкерів, з більшою диверсифікацією. А коли меншає частка страху у барелі, легшими стають і цінники на стелах АЗС.

Україна, як не дивно, захищаючись, вчить глобальний ринок простим речам: ресурс агресора може бути дешевим лише доти, доки всі вдають, що він надійний. Коли надійність зникає, дисконт уже не рятує.