'Шахтер' забил гол на 113-й минуте и вышел в финал Кубка Украины. Видео

Донецкий "Шахтер" добыл непростую победу над "Полесьем" в полуфинале Кубка Украины по футболу. Поединок на Центральном городском стадионе в Житомире завершился со счетом 0:1.

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Первый тайм не был насыщен моментами и напряжением. Обе команды действовали осторожно, не форсируя ситуацию. Все изменилось после перерыва. На 47-й минуте Кевин из "Шахтера" попал в штангу после удара с левого фланга. Ответ "Полесье" не заставил себя ждать: на 52-й минуте Назаренко пробивал в дальний угол после быстрой контратаки, но мяч прошел мимо стойки.

Постепенно преимущество подопечных Марино Пушича становилось все более явным. Кудрик раз за разом спасал свою команду, отбивая пушечные удары форвардов "Шахтера". Особенно активничал Кевин, просто разрывая защиту хозяев.

Статистика второго тайма красноречиво демонстрировала положение на поле.

До конца основного времени зрители голов так и не увидели. Поединок перешел в экстратаймы, где обе команды сделали ставку на осторожный футбол, не рискуя лишний раз.

Развязка наступила на 113-й минуте, когда гости воспользовались провалом обороны, Траоре выдал на Алиссона и тот забил свой дебютный гол в составе украинского клуба.

Матч посетил президент УАФ Андрей Шевченко, наблюдающий за игрой с трибун рядом с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем.

В финале "Шахтер" встретится с киевским "Динамо", которое в своем полуфинале одолело "Буковину".

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