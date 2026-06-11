Вернутся ли в Украину графики отключений света: три сценария на лето
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Жаркое лето может стать тяжелым испытанием для украинской энергосистемы. В зависимости от интенсивности российских обстрелов и температурных показателей, эксперты выделяют три основных сценария развития событий и не исключают новых волн отключений света.
Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. пишет Telegraf. Эксперт также назвал самый вероятный вариант развития событий в ближайшие месяцы.
Сценарий оптимистический: без обстрелов и аномальной жары
Дефицит мощности в энергосистеме прогнозируется на уровне до 1 ГВт и будет ощущаться только во время вечернего пика потребления – с 18:00 до 23:00. Энергосистема способна справиться с такой нагрузкой, поэтому ограничения не будут ощутимыми для большинства граждан.
Базовый сценарий: умеренные обстрелы и обычная погода
Этот вариант Омельченко считает наиболее вероятным. В случае некритических вражеских атак отключения света будут происходить четко по графикам. Ограничения будут применяться преимущественно в часы вечернего пикового потребления, а общая продолжительность ограничений подачи тока составит около 2-3 часов в сутки.
Сценарий пессимистический: масштабные атаки и затяжная жара
Худший вариант развития событий предполагает сочетание длительной аномальной жары и масштабных ударов россиян по ключевым подстанциям. При таких условиях продолжительность отключений электроэнергии увеличится и составит в среднем по четыре часа в сутки.
Города в зоне наибольшего риска
Эксперты выделили некоторые города, которые из-за специфических факторов рискуют летом больше всего. В частности отключения особенно угрожают:
- Харькову – из-за близкого расположения к линии фронта;
- Одессе – из-за большого количества уже поврежденных высоковольтных подстанций;
- Киеву – столица является энергодефицитным узлом, поскольку собственная киевская генерация способна перекрыть лишь пятую часть (20%) от реальных потребностей города.
Как уже сообщал OBOZ.UA, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что в Украине летом могут снова ввести временные отключения света в периоды сильной жары, когда температура будет подниматься выше +35 градусов. Больше всего рисков для электроснабжения прогнозируют в крупных городах, где из-за массового использования кондиционеров нагрузка на сети резко возрастает.
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