Вернутся ли в Украину графики отключений света: три сценария на лето

Жаркое лето может стать тяжелым испытанием для украинской энергосистемы. В зависимости от интенсивности российских обстрелов и температурных показателей, эксперты выделяют три основных сценария развития событий и не исключают новых волн отключений света.

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Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. пишет Telegraf. Эксперт также назвал самый вероятный вариант развития событий в ближайшие месяцы.

Сценарий оптимистический: без обстрелов и аномальной жары

Дефицит мощности в энергосистеме прогнозируется на уровне до 1 ГВт и будет ощущаться только во время вечернего пика потребления – с 18:00 до 23:00. Энергосистема способна справиться с такой нагрузкой, поэтому ограничения не будут ощутимыми для большинства граждан.

Базовый сценарий: умеренные обстрелы и обычная погода

Этот вариант Омельченко считает наиболее вероятным. В случае некритических вражеских атак отключения света будут происходить четко по графикам. Ограничения будут применяться преимущественно в часы вечернего пикового потребления, а общая продолжительность ограничений подачи тока составит около 2-3 часов в сутки.

Сценарий пессимистический: масштабные атаки и затяжная жара

Худший вариант развития событий предполагает сочетание длительной аномальной жары и масштабных ударов россиян по ключевым подстанциям. При таких условиях продолжительность отключений электроэнергии увеличится и составит в среднем по четыре часа в сутки.

Города в зоне наибольшего риска

Эксперты выделили некоторые города, которые из-за специфических факторов рискуют летом больше всего. В частности отключения особенно угрожают:

Харькову – из-за близкого расположения к линии фронта;

– из-за близкого расположения к линии фронта; Одессе – из-за большого количества уже поврежденных высоковольтных подстанций;

– из-за большого количества уже поврежденных высоковольтных подстанций; Киеву – столица является энергодефицитным узлом, поскольку собственная киевская генерация способна перекрыть лишь пятую часть (20%) от реальных потребностей города.

Как уже сообщал OBOZ.UA, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что в Украине летом могут снова ввести временные отключения света в периоды сильной жары, когда температура будет подниматься выше +35 градусов. Больше всего рисков для электроснабжения прогнозируют в крупных городах, где из-за массового использования кондиционеров нагрузка на сети резко возрастает.

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