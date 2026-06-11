Никакого желания нет снова реагировать на очередную бздуру наших польских соседей, но они не останавливаются. На этот раз драматический сюжет "тщеславные польские автобусы не поедут по бандеровским улицам Винницы", требования переименовать улицы и названия подразделений, еще там что-то — обороты только растут.

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Во всем этом новом витке истерики показателен один момент. Улицы Бандеры, Шухевича, УПА и т.д. на Западе Украины существуют еще с начала 90-х. Памятники тоже. В Киеве проспект Бандеры существует с 2016 года. Та же улица Бандеры в Виннице — с 2022 года.

Даже если на секунду принять извращенную точку зрения, что названия улиц и памятники в Украине почему-то должны волновать кого-то в иностранном государстве — вся эта "шокирующая" для части польского политикума и общества символика появилась не сегодня и не вчера, а часто существует уже десятки лет. Почему же такая истерика именно сейчас?

Выглядит все это как попытка домогаться буквально на ровном месте, даже не ища какого-то весомого формального повода.

Я правильно понимаю: украинцы должны стать на колени, долго извиняться, потом еще раз извиняться, потом переименовать все улицы и демонтировать все памятники, которые не нравятся полякам, быть готовыми в любой момент продолжить этот процесс, потому что явно Бандерой и УПА дело не ограничится, потом переименовать названия воинских частей (хорошо, что пока нам милостиво позволяют их не распускать, потому что кто же тогда будет прикрывать комфортное существование погруженных в историю и вечно обиженных украинцами поляков), быть очень благодарными и вежливо ждать, когда после этого всего нам предложат частично и факультативно присоединиться к Европейской Унии, но так, чтобы не пострадал ни один польский фермер?

Но мне кажется, ставка некоторых иностранных политиков на то, что "Украина слабая и поэтому давайте мы ее сейчас поставим в стойло" не сработает. Немножко все не так, немножко все сложнее. И та часть польской политической элиты, которая решила устроить сейчас это "историческую" истерику — должна была бы лучше знать историю самой Польши, особенно к чему-то приводит слепое шовинистическое превосходство и откровенная глупость перед лицом реальной угрозы, которая находится севернее и восточнее Киева.