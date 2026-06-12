Государственная служба статистики опубликовала данные по инфляции за май. Цифры следующие: в годовом исчислении инфляция замедлилась до 8,2% (в апреле было 8,6%). Если вспомнить май прошлого 2025 года с его бешеными 15,9% — прогресс очевиден.

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Але чому тоді гаманці худнуть так швидко?

Давайте заглянемо всередину інфляційного кошика, бо диявол, як завжди, в деталях. За місяць ціни зросли в середньому на 0,9%. Що змінилося?

Що нас тішило в травні (порівняно з квітнем) цього року:

Яйця знову рекордно подешевшали — мінус 15,3%!

Трохи "впали" в ціні сезонні овочі (-1,7%) та молочка (-1,3%).

Приємний бонус: одяг та взуття стали дешевші на 1,8%.

Що найбільше вдарило по кишені:

Фрукти показали традиційний весняний стрибок: +11,1%.

Повзли вгору ціни на хліб (+2,1%), олію (+2%) та макарони (+1,9%).

А тепер погляд на дистанції (травень-2026 до травня-2025):

Тут картинка реалістичніша. За рік пальне злетіло в ціні на 38,7%! А слідом за ним підтягнулися й інші сфери:

• Автобусні квитки та проїзд: +23,4%

• Риба та морепродукти: +21,1%

• Хліб та випічка: до +19,2%

• Послуги (СТО, краса, дозвілля): +13,6%

Який прогноз на кінець року та 2027 рік?

Нинішнє затишшя — хитке і багато в чому сезонне. Через війну на близькому сході та в Україні, дорожнечу пального, дефіцит енергії та ріст витрат бізнесу (зокрема, на зарплати та логістику), під кінець року прогнозується, що інфляція може знову прискоритися до 9,4%. На кінець 2027-го року інфляція буде складати близько 6,5%.