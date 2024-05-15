Определился победитель Кубка Украины по футболу. Видео

Донецкий "Шахтер" победил полтавскую "Ворсклу" и в 14-й раз в своей истории завоевал Кубок Украины по футболу. Поединок в Ривном на стадионе "Авангард" завершился со счетом 1:2.

Матч начался при преимуществе "Шахтера", горняки владели территориальной инициативой, спокойно катая мяч в центре поля и выстраивая свои атаки, в основном используя левый фланг.

"Ворскла" старалась закрываться, не давать пространства и зоны для сопернику. Полтавчане свою игру построили на контратаках, но это им в первую половину тайма сделать практически не удавалось.

Выход из обороны в нападение почти не работало у "Ворсклы". Хавбеки "Шахтера" отбирали мяч еще до того, как его удавалось выдать на ход Сиссоко.

Первый момент у игроков полтавского клуба случился на 22-й минуте, вынудив Ризныка далеко выйти из ворот на перехват. Спустя 5 минут уже Якубу выбегал один на один с вратарем "горняков", но не смог реализовать свой эпизод.

На 40-й минуте усилия "Шахтера" наконец увенчались успехом. "Ворскла" вроде отбилась, мяч попал к Азарову, тот вырезал суперпас между двоих защитников на Сикана и футболист сборной Украины нанес идеальный удар в рамку.

Вторая половина встречи началась с атак номинальных хозяев. Полтавчане бросились отыгрываться, полностью оккупировав центр поля. "Ворскла" владела мячом, но до ударов в створ дело не доходило.

Зато первый же удар в рамку во втором тайме оказался результативным у "Шахтера". После подачи от углового Никита Матвиенко скинул на дальнюю штангу и Конопля ударом головой вонзил мяч в ворота.

Казалось, Исенко отбил удар, но после просмотра повтора стало понятно, что мяч пересек линию ворот.

Пропустив второй гол, "Ворскла" уже не так выглядела монолитно в обороне. Подопечные Сергей Долганского периодически прижималась к своей штрафной, без малейшей угрозы воротам соперника.

К концовке команда Марино Пушича расслабилась и на 86-й минуте футболисты из Полтавы смогли один гол отквитать. Илья Крупский обыграл Кевина и вырезал в центр вратарской на Николая Ковталюка. 29-летний форвард пяткой феноменально переправил мяч в сетку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!