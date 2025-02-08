Где смотреть чемпионат мира по биатлону-2025. Календарь и расписание трансляций

В среду, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде стартует 58-й чемпионат мира по биатлону. За 11 дней планируется провести гонки в 7 дисциплинах: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета, одиночная смешанная эстафета и классическая смешанная эстафета.

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Roland Arena расположена в Ланц/Ленце, примерно в пяти километрах от центра Ленцерхайде. Благодаря многофункциональной архитектуре здание стало известным спортивным центром и местом встреч для профессиональных и юных спортсменов, любителей, клубов и спортивных объединений.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалик (запасная)

Состав мужской сборной Украины окончательно будет сформирован после этапа Кубка IBU в итальянском Риднау.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Чемпионат мира – Ленцерхайде, Швейцария

12 февраля 2025

15:30, смешанная эстафета

14 февраля 2025

16:05, женщины, 7,5 км, спринт

15 февраля 2025

16:05, мужчины, 10 км, спринт

16 февраля 2025

13:05, женщины, 10 км, гонка преследования

16:05, мужчины, 12,5 км, гонка преследования

18 февраля 2025

16:05, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

19 февраля 2025

16:05, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

20 февраля 2025

17:05, одиночная смешанная эстафета

22 февраля 2025

13:05, женщины, 4х6 км, эстафета

16:05, мужчины, 4х7,5 км, эстафета

23 февраля 2025

14:45, женщины, 12,5 км, масс-старт

17:05, мужчины, 15 км, масс-старт

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира лучшим результатом Украины стало пятое место в женской эстафете.

В личных соревнованиях наивысший результат показала Кристина Дмитренко, которая финишировала 8-й в индивидуальнной гонке.

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