Где смотреть чемпионат мира по биатлону-2025. Календарь и расписание трансляций
В среду, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде стартует 58-й чемпионат мира по биатлону. За 11 дней планируется провести гонки в 7 дисциплинах: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета, одиночная смешанная эстафета и классическая смешанная эстафета.
Roland Arena расположена в Ланц/Ленце, примерно в пяти километрах от центра Ленцерхайде. Благодаря многофункциональной архитектуре здание стало известным спортивным центром и местом встреч для профессиональных и юных спортсменов, любителей, клубов и спортивных объединений.
Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалик (запасная)
Состав мужской сборной Украины окончательно будет сформирован после этапа Кубка IBU в итальянском Риднау.
В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).
Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.
Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.
Чемпионат мира – Ленцерхайде, Швейцария
12 февраля 2025
15:30, смешанная эстафета
14 февраля 2025
16:05, женщины, 7,5 км, спринт
15 февраля 2025
16:05, мужчины, 10 км, спринт
16 февраля 2025
13:05, женщины, 10 км, гонка преследования
16:05, мужчины, 12,5 км, гонка преследования
18 февраля 2025
16:05, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19 февраля 2025
16:05, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20 февраля 2025
17:05, одиночная смешанная эстафета
22 февраля 2025
13:05, женщины, 4х6 км, эстафета
16:05, мужчины, 4х7,5 км, эстафета
23 февраля 2025
14:45, женщины, 12,5 км, масс-старт
17:05, мужчины, 15 км, масс-старт
Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира лучшим результатом Украины стало пятое место в женской эстафете.
В личных соревнованиях наивысший результат показала Кристина Дмитренко, которая финишировала 8-й в индивидуальнной гонке.
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