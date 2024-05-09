Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос бесплатно в Украине: расписание трансляций

Бой бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) и Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) в Украине можно будет бесплатно посмотреть страницах Top Rank в Youtube и Facebook. Поединок состоится в воскресенье, 12 мая. Начало в 5:00 по киевскому времени.

На кону шоу в Перте будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), которым украинец никогда не владел. Украинские трансляторы отказались от показа боя.

Отметим, что ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. А в России потребовали вернуть украинцу его чемпионские пояса.

Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов.

На разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

Как сообщал OBOZ.UA, на третьем году полномасштабного вторжения Ломаченко так и не назвал Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию.

Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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