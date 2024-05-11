Ломаченко – Камбосос: все подробности чемпионского боя

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в воскресенье, 12 мая, проведет первый за последний год поединок. Соперником украинца станет представитель Австралии Джордж Камбосос (21-2, 10 КО), а на кону боя будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF).

Шоу примет RAC Arena в австралийском Перте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Ломаченко – Камбосос. Ориентировочное начало – в 6:00 по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Украинские телекомпании и видеоплатформы отказались от показа поединка. Увидеть его можно на британских телеканалах Sky Sports Main Event и Sky Sports Arena. Причем действующие подписчики смогут следить за трансляцией из Перта бесплатно. Также прямой эфир из Австралии проведет американский вещатель ESPN+.

Кроме того, показ поединка будет доступен на стриминговом сервисе Kayo Sports. При этом не потребуется даже подписка на платформу – трансляция предлагается по системе pay-per-view.

Внимание! Промоутерская компания Top Rank запланировала бесплатную трансляцию боя Ломаченко – Камбосос для болельщиков из Украины на своем канале на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Явным фаворитом поединка считается украинский боксер. Ставки на победу Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,12.

Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех Камбососа достигает уровня 5,50.

ГОНОРАРЫ НА БОЙ ЛОМАЧЕНКО – КАМБОСОС

Распределение призовых будет 60% на 40% в пользу австралийского боксера. Он должен получить гарантированные пять миллионов долларов.

В свою очередь Ломаченко получит 3,5 миллиона до уплаты налогов. Также боксеры рассчитывают на доходы от рекламы и продажи телевизионных прав.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях:

– Я уже очень давно в этом спорте. Мы два профессионала, мы знаем бокс. Знаем стратегию бокса. И это будет очень-очень интересно для нас обоих, а также для всех фанови. И удачи нам обоим. Нас ждет бой, к которому мы очень упорно готовились. И как я уже сказал, это будет очень интересно. Сейчас я смотрю только на титул IBF, который мне надо завоевать. А уже после боя я могу думать о будущем.

Джордж Камбосос, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе:

– Никогда нельзя недооценивать такого парня, как Ломаченко. И я был бы полным идиотом, если бы сделал это. Ломаченко – один из величайших, и я очень уважаю этого парня. Так что мы готовимся к лучшей версии Ломаченко. Но как только прозвучит стартовый гонг, от этого уважения не останется следа. Придет время браться за работу.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне боя Василий Ломаченко и Джордж Камбосос встретились на дуэли взглядов, которая длилась три с половиной минуты. Украинец признался, что его карьера практически окончена.

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