Где смотреть 'Барселона' – ПСЖ: расписание трансляций четвертьфинала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. "Блаугранас" под руководством тренера Хави Эрнандеса будут отстаивать добытое в гостях минимальное преимущество (3:2).

Встречу примет стадион "Монжуик", где "Барса" проводит свои поединка во время реконструкции "Камп Ноу". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – ПСЖ. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Следить за поединком в прямом эфире можно будет благодаря видеоплатформе Megogo и ее каналу "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный". Также показ будет доступен для клиентов Volia TV. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитом поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу "Барселоны" в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех ПСЖ достигают уровня 2,87.

Вероятность выхода каталонцев в полуфинал представлен индексом 1,35. А на итоговый триумф парижан предлагается котировка 3,75.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов, существенно увеличив шансы "Барселоны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!