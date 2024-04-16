'Барселона' – ПСЖ: все подробности четвертьфинала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен" во вторник, 16 апреля, сойдутся в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Команды двух легенд испанского клуба – Хави и Луиса Энрике – после победы гостей в Париже 3:2 определят участника следующего раунда плей-офф турнира.

Игру принимает олимпийский стадион "Монжуик". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – ПСЖ. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "БАРСЕЛОНА" – ПСЖ

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Первый матч – 3:2

Барселона, стадион "Монжуик"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния), арбитр VAR: Марко Фритц (Германия)

"Барселона" (Испания) – "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) – 0:0

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12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. В Барселоне сегодня будет сыгран очередной матч в противостоянии одноименной команды и ПСЖ.

В первой встречи каталонцы удивили многих и выиграли со счетом 3:2. При этом по ходу встречи испанцы сначала вели в счете, а затем уступали 1:2.

Парижане лишь один раз в своей истории выигрывали у "Барсы" в гостях. В 2021 году на "Камп Ноу" они разнесли соперника 4:1 и вышли в четвертьфинал ЛЧ.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов, существенно увеличив шансы "Барселоны".

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