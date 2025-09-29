Где смотреть 'Абердин' – 'Шахтер': расписание трансляций матча Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 2 октября, проведет исторический для себя первый матч в основном этапе розыгрыша Лиги конференций. Команда тренера Арды Турана откроет для себя турнир выездным поединком против шотландского "Абердина", который после шести стартовых игр чемпионата идет на последнем месте.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Питтодри". Стартовый свиток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть трансляцию матча благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Шотландии организовывает канал "Megogo Футбол 1". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Команды еще ни разу не встречались друг с другом. "Шахтер" в противостоянии с шотландцами, которых неизменно представлял "Селтик", имеет полный паритет – две победы, две ничьи и два поражения. "Абердин" обе своих игры с украинцами завершил вничью, сыграв 0:0 и 1:1 с "Днепром" в Лиге Европы в 2007 году.

Фаворитами поединка считаются гости. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,55. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Абердина" достигают уровня 5,00.

Ранее OBOZ.UA сообщал, где смотреть "Динамо" – "Кристал Пэлас" в стартовом матче Лиги конференций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!