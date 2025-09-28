Где смотреть 'Динамо' – 'Кристал Пэлэс'. Расписание трансляций Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 2 октября, стартует в еврокубках. В номинально домашнем матче в Люблине на "Арена Люблин" подопечные Александра Шовковского сыграют против английского "Кристал Пэлэс".

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн "Динамо" – "Кристал Пэлас". Начало поединка в 19:45 по киевскому времени.

Украинские болельщики, у которых не выйдет поддержать команду в Польше, смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямую трансляцию организует телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

За час до стартового свистка состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Отметим, что цена билетов различных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).

Перед матчем с киевлянами "Кристал Пэлас" сенсационно победил лидера АПЛ "Ливерпуль" (2:1) и вышел на единоличное второе место в таблице, отставая всего на три очка. Кроме того, лондонцы продлили свою беспроигрышную серию до 18 матчей и остаются непобеждёнными в нынешнем сезоне — 6 побед и 4 ничьих во всех турнирах.

Столичный клуб в УПЛ на последних секундах сыграл вничью с "Карпатами" (3:3).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!