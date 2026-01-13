Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону. Календарь и расписание трансляций

14 января в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнование будет состоять из трех дисциплин: спринта, гонки преследования и эстафеты.

Chiemgau Arena расположена в Баварии и считается одной из самых атмосферных и посещаемых арен в мировом биатлоне. Трассы здесь относительно равнинные, без затяжных подъемов, что часто приводит к плотной борьбе и минимальным разрывам на финише.

Особую роль в Рупольдинге играет стрельбище, открытое для ветра и требующее от спортсменов максимальной концентрации. Даже при комфортном рельефе трассы ошибки на огневых рубежах нередко становятся решающим фактором. Поддержка трибун, которые ежегодно собирают десятки тысяч болельщиков, делает этап в Рупольдинге одним из самых эмоциональных и непредсказуемых в сезоне.

Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

Женская сборная Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Елена Городна, Дарья Чалык и Александра Меркушина

Мужская сборная Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Денис Насико и Богдан Цымбал

Этап 5 – Рупольдинг, Германия

14 января 2026

15:30, эстафета 4х6 км, женщины

15 января 2026

15:30, эстафета 4х7.5 км, мужчины

16 января 2026

15:30, спринт 7.5 км, женщины

17 января 2026

15:30, спринт 10 км, мужчины

18 января 2026

13:30, гонка преследования 10 км, женщины

16:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на 4-м этапе КМ по биатлону сборная Болгарии была дисквалифицирована уже после финиша гонки из за нарушения правил одним из участников команды. Инцидент случился на втором этапе эстафеты, где бежал 22-летний Константин Васильев.

