Самая красивая биатлонистка сборной Украины закрыла все мишени и отыграла 19 позиций в гонке Кубка мира

Женской гонкой преследования продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Единственной представительницей Украины в этой дисциплине стала Кристина Дмитренко, которая выдала один из лучших личных стартов сезона.

Украинская биатлонистка безошибочно прошла все четыре огневых рубежа, закрыв 20 из 20 мишеней. Чистая стрельба позволила Дмитренко уверенно продвигаться по дистанции и по ходу гонки постепенно улучшать позиции в промежуточном протоколе.

После первой лежки Кристина отыграла несколько мест, а после второй поднялась уже в зачетную зону, оказавшись на 40-й позиции. Точные выстрелы на первой и второй стойках дали возможность продолжить подъем, и в итоге украинка финишировала 34-й, улучшив свой стартовый результат сразу на 19 позиций.

Примечательно, что чистую стрельбу в этой гонке сумели показать всего две биатлонистки: компанию Кристине составила француженка Камилла Бене. Для украинки именно стрельба остается главным козырем в нынешнем сезоне, что она вновь подтвердила в Рупольдинге.

Победу в гонке преследования одержала Лу Жанмонно, несмотря на один промах на последнем огневом рубеже. Второй финишировала Ханна Эберг, третьей стала Камилла Бене.

Напомним, что Дмитренко дебютировала на Кубке мира по биатлону в ноябре 2023-го. Наша соотечественница, которая в 2016-м выигрывала Юношескую Олимпиаду в Лиллехамере и чемпионка Украины в масс-старте 2017/18 впервые приняла участие на КМ в составе сборной Украины.

Биатлонистка идеально отстрелялась, продемонстрировала достойную скорость на трассе и смогла поднять команду на 8-е место.

После финиша болельщики в интернете начали обсуждать не только успешное выступление Кристины, но и ее красоту.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения в Украину Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.

