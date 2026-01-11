На Кубке мира по биатлон случился уникальный эпизод, стоивший дисквалификации сборной. Видео

Сборная Болгарии по биатлону была дисквалифицирована уже после финиша гонки из за нарушения правил одним из участников команды. Инцидент случился на втором этапе эстафеты, где бежал 22-летний Константин Васильев.

Во время прохождения подъема биатлонист вышел за пределы размеченной трассы и использовал это, чтобы обогнать соперников впереди себя. Этот маневр сразу привлек внимание судей и организаторов, а рядом с названием сборной Болгарии в протоколах появилась пометка о возможной санкции.

Судейская бригада на протяжении всей гонки изучала спорный момент, однако окончательное решение было отложено до завершения эстафеты. Несмотря на то, что болгарская команда формально дошла до финиша, результат был аннулирован именно из за "отклонения от обозначенного маршрута", допущенного Васильевым.

Стоит отметить, что даже комментатор "Суспильне.Спорт" Андрей Столярчук был уверен в отсутствии нарушения правил у болгарина.

Васильев, помимо выхода за пределы трассы, допустил ошибки на стрельбе: на лежке он не закрыл одну мишень и отправился на штрафной круг, а стойку прошел с одним дополнительным патроном.

Победу в мужской эстафете этапа Кубка мира в Оберхофе в драматичной развязке одержала сборная Норвегии, опередив Францию всего на 2.6 секунды. Третье место заняла команда Швеции, уступившая победителям 3.8 секунды. Украина стала 14-й.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 14 по 18 января в немецком Рупольдинге, где спортсмены выступят в спринтах, гонках преследования и классических эстафетах.

