Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В четверг, 9 января, в Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Соревнование состоит из четырех дисциплин: спринта, гонки преследования, смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафете.

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Оберхоф – это небольшая немецкая деревня, с населением порядка 1600 человек. Место известно своим центром зимних видов спорта, где кроме биатлонных этапов проходят соревнования по бобслею и скелетону.

Оберхоф расположен в Тюрингском лесу, а его инфраструктура включает крытый комплекс "DKB Skisport Halle" и стадион "DKB Ski Arena", вмещающий более 100 тысяч зрителей. Исторически место было курортом с XIX века, сохранив архитектуру того времени.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Елена Городна, Ирина Петренко и Дарья Чалык.

Состав мужской сборной Украины:

Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Этап 4 – Оберхоф, Германия

9 января 2025

15:20, женщины, 7,5 км, спринт

10 января 2025

15:20, мужчины, 10 км, спринт

11 января 2025

13:30, женщины, 10 км, гонка преследования

15:45, мужчины, 12,5 км, гонка преследования

12 января 2025

13:20, одиночная смешанная эстафета

15:30, смешанная эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный провел великолепную гонку преследования на 3-м этапе Кубка мира во французском Анси. 33-летний тернопольчанин, стартовав с 40-й стартовой позиции, сумел в итоге финишировать 18-м место.

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