Отыграл 22 позиции! Украинский чемпион мира устроил фурор на Кубке мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный провел великолепную гонку преследования на 3-м этапе Кубка мира во французском Анси. 33-летний тернопольчанин, стартовав с 40-й стартовой позиции, сумел в итоге финишировать 18-м место.

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Пидручный допустил всего три промаха на четырех огневых рубежах (1+0+0+2) и финишировал с отставанием в 1 минуту 57,4 секунды от победителя гонки – Йоханнеса Бе.

Наш соотечественник показал отличную скорость на трассе, оставив позади 40 соперников. Его результат стал лучшим среди украинской команды: Виталий Мандзын занял 25-е место, а Антон Дудченко стал 31-м.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, не допустивший серьезных ошибок на стрельбе (0+0+0+1) и завершивший дистанцию за 31:25,4. Французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен заняли второе и третье места соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, на 1-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в финском Контиолахте в индивидуальной гонке сразу три представителя сборной Украины на финише вошли в 15 лучших. Виталий Мандзын занял 4-е место, Дмитрий Пидручный стал десятым, а Антон Дудченко замкнул топ-15. Это стало для нашей страны лучшим выступлением в текущем сезоне.

Напомним, что Пидручный в 2019 году стал первым в истории Украины чемпионом мира, выиграв индивидуальную гонку.

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