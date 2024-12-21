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Отыграл 22 позиции! Украинский чемпион мира устроил фурор на Кубке мира по биатлону

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Отыграл 22 позиции! Украинский чемпион мира устроил фурор на Кубке мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный провел великолепную гонку преследования на 3-м этапе Кубка мира во французском Анси. 33-летний тернопольчанин, стартовав с 40-й стартовой позиции, сумел в итоге финишировать 18-м место.

Видео дня

Пидручный допустил всего три промаха на четырех огневых рубежах (1+0+0+2) и финишировал с отставанием в 1 минуту 57,4 секунды от победителя гонки – Йоханнеса Бе.

Отыграл 22 позиции! Украинский чемпион мира устроил фурор на Кубке мира по биатлону

Наш соотечественник показал отличную скорость на трассе, оставив позади 40 соперников. Его результат стал лучшим среди украинской команды: Виталий Мандзын занял 25-е место, а Антон Дудченко стал 31-м.

Отыграл 22 позиции! Украинский чемпион мира устроил фурор на Кубке мира по биатлону

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, не допустивший серьезных ошибок на стрельбе (0+0+0+1) и завершивший дистанцию за 31:25,4. Французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен заняли второе и третье места соответственно.

Отыграл 22 позиции! Украинский чемпион мира устроил фурор на Кубке мира по биатлону

Как сообщал OBOZ.UA, на 1-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в финском Контиолахте в индивидуальной гонке сразу три представителя сборной Украины на финише вошли в 15 лучших. Виталий Мандзын занял 4-е место, Дмитрий Пидручный стал десятым, а Антон Дудченко замкнул топ-15. Это стало для нашей страны лучшим выступлением в текущем сезоне.

Отыграл 22 позиции! Украинский чемпион мира устроил фурор на Кубке мира по биатлону

Напомним, что Пидручный в 2019 году стал первым в истории Украины чемпионом мира, выиграв индивидуальную гонку.

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