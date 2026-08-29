Где сегодня смотреть Магучих в Континентальном туре. Расписание трансляций

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих 29 августа выступит на этапе Континентального тура серии Silver в немецком Хайльбронне. 24-летняя днепрянка проведет первый в карьере старт на этой городской арене спустя два дня после провала на Бриллиантовой лиге в Цюрихе.

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Женский турнир по прыжкам в высоту пройдет в субботу, 29 августа. Начало прямой трансляции запланировано на 17:15 по киевскому времени. Мужские соревнования организаторы вынесли на отдельный день и проведут 30 августа.

Ранее появилась информация о переносе женского сектора, однако фактически турнир изначально был запланирован как двухдневное событие. Организаторы разделили программу между женщинами и мужчинами, поэтому Магучих и другие участницы выйдут в сектор именно 29 августа.

Прямую трансляцию соревнований в Украине покажут платформы "Суспільне Спорт". Следить за выступлением Магучих можно на телеканале "Суспільне Спорт", на официальном сайте вещателя в разделе онлайн-трансляций, а также на региональных телеканалах "Суспільного" в сети Т2. Кроме того, канал доступен на ряде OTT-платформ, включая Megogo и Киевстар ТВ.

Для украинской спортсменки этот старт станет первым после этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где она заняла четвертое место с результатом 1,96 м. В Германии среди ее соперниц будут чемпионка мира из Австралии Элеанор Паттерсон и представительница Ямайки Ламара Дистин.

Следующим крупным стартом в календаре Магучих после турнира в Хайльбронне станет финал Бриллиантовой лиги, который пройдет в Брюсселе 4 и 5 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинская прыгунья в высоту победила на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии, взяв планку на отметке 2,00 м. Второе место заняла еще одна представительница Украины Ирина Геращенко с результатом 1,98 м.

Ранее в августе Магучих завоевала третье подряд "золото" чемпионата Европы. На турнире в Бирмингеме она показала результат 1,97 м и повторила рекорд по числу последовательных побед на континентальном первенстве.

В нынешнем году украинка также стала чемпионкой мира в помещении в Торуне и выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате. Кроме того, летом Магучих впервые с 2021 года выступила на чемпионате Украины, где одержала победу во Львове с результатом 2,01 м. Этот прыжок остается ее лучшим достижением в сезоне.

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