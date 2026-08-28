Стали известны финалистки Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Что с Магучих

Украина будет представлена двумя спортсменками в секторе для прыжков в высоту в финале самого престижного легкоатлетического турнира – Бриллиантовой лиги. Борьба за медали соревнований в сезоне-2026 пройдет в столице Бельгии Брюсселе 4-5 сентября.

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По итогам 14 этапов, были определены шесть участниц решающего раунда турнира. С первого места в финал квалифицировалась Ярослава Магучих, которая набрала за сезон 28 очков. Ярослава выиграла этапы в Рабате и Хожуве, а также взяла "серебро" в Лондоне.

Украинка на два очка опередила Элеонор Паттерсон из Австралии. По 21 пункту набрали Никола Олислагерс и Ирина Геращенко. Также борьбу за победу в Бриллиантовой лиге поведут Ламара Дистин, которая представляет Ямайку, и сербка Ангелина Топич.

Наша страна в девятый раз подряд выставила в финал престижных соревнований минимум двух атлеток. При этом Магучих трижды подряд выигрывала Бриллиантовую лигу в 2022-2024 годах. А вот минувший розыгрыш Ярослава отдала Олислагерс.

Как сообщал OBOZ.UA, Мировая федерация легкой атлетики (World Athletics) обновила мировой рейтинг в женских прыжках в высоту, по итогам которого Ярослава Магучих уступает лидерство австралийке Николе Олислагерс.

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