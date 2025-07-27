Где бесплатно смотреть матч Украина – Россия на чемпионате мира по фехтованию. Расписание трансляций

Сборная Украины по фехтованию на рапирах сразится с командой нейтральных спортсменок с российскими паспортами в 1/8 финала чемпионата мира-2025, проходящего в Тбилиси. Поединок состоится утром 28 июля в 08:45 по киевскому времени.

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В составе украинской команды выступают Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Кристина Петрова. В первом круге они уверенно обыграли сборную Казахстана (45-13).

Россиянки Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова, Анна Соловьёва в 1/16 финала победили Южную Корею — 45:23. Это первый случай с 2019 года, когда представительницы РФ допущены к участию в командном разряде на ЧМ.

Поединок будет транслироваться на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE). Для того, чтобы получить доступ к картинке необходимо зарегистрироваться. Регистрация абсолютно бесплатная и доступна для всех жителей нашей страны. При этом требуется лишь наличие электронной почты.

Чтобы посмотреть матч Украина - Россия необходимо зайти на сайт https://fencingtv.com и нажать на кнопку "Watch Live" (Смотреть в прямом эфире).

Далее необходимо нажать кнопку "Регистрация".

Там ввести все данные в форму: емейл, имя, фамилию, страну и логин. Также выбрать пароль.

После этого вновь зайти на страницу с трансляции и ввести уже созданные емейл и пароль, чтобы залогиниться.

Трансляция матча Украина - Россия будет доступна на потоке 5.

Накануне Юлия Бакастова победила одну из самых титулованных спортсменок России – двукратную олимпийскую чемпионку и майора российской армии Софию Великую. Исход поединка решился последним точным уколом – Бакастова вырвала победу со счётом 15:14 и вышла в топ-64 личного турнира.

Днем ранее украинская шпажистка Влада Харькова одержала победу в индивидуальном турнире шпажисток на ЧМ-2025, а затем отказалась позировать для общего фото с россиянином Кириллом Бородачёвым. Эпизод вызвал бурную истерику в Госдуме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии сборную России по фехтованию разбудили взрывами в 4 утра перед матчем чемпионата мира.

На следующий день плакат против россиян был развернут перед ареной, на которой проходят соревнования.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в столице Грузии с 22 по 30 июля. Международная федерация (FIE) позорно допустила уже совсем не нейтральных представительниц РФ, а лидеров сборной России, саблисток Яну Егорян и Софию Великую, которые носят армейские погоны и открыто поддерживают вторжение в Украину. Всего же на соревнованиях в Грузии участвуют 37 "нейтралов".

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