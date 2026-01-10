Футболиста сборной Украины, которого выгоняют в Италии, получил тяжелый диагноз

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик выбыл из строя на два месяца, пишет Pagineromaniste со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто хотя сразу после матча Серии А Sky Sport Italia сообщал лишь о двухнедельном перерыве. Позже стало известно, что травма оказалась значительно серьезнее первоначальных прогнозов.

Видео дня

Речь идет о мышечной травме левого бедра, из-за которой восстановление займет около двух месяцев.

Форвард сборной Украины получил повреждение в поединке чемпионата Италии против "Лечче". Довбик вышел на замену во втором тайме, сумел забить гол и прервать безголевую серию, которая длилась более двух месяцев, однако вскоре вновь почувствовал резкую боль в ноге и не смог продолжить игру. Украинца повторно заменили, а на скамейке запасных не сдержал слез.

По информации итальянских СМИ, длительный простой Довбика уже повлиял на планы "Ромы". Травма осложняет возможный трансфер футболиста в зимнее трансферное окно и фактически замораживает любые переговоры о его уходе как минимум до лета.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял окончательное решение отказаться от услуг Довбика.

Артем уже смирился с тем, что не входит в планы Гасперини, и принял решение покинуть столичный клуб. При этом своим приоритетом наш соотечественник определил продолжение карьеры в чемпионате Италии.

