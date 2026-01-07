Полный стадион в Лондоне устроил стоячие овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк забил свой дебютный гол за английский клуб. 21-летний уроженец Днепропетровщины поразил ворота "Сандерленда" в матче 21-го тура АПЛ.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе, а на 73-й минуте оформил окончательный счет 3:0 в пользу своей команды. После точного удара нашего соотечественника все 17 000 зрителей, собравшихся на лондонской арене "Коммьюнити Стэдиум", вскочили со своих мест и аплодировали украинскому футболисту.

Ярмолюк в текущем сезоне он провел 23 матча и отметился двумя результативными передачами.

Победа позволила "Брентфорду" подняться на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 33 очками. "Эвертон" идет 11-м, имея 29 баллов и отставая от лондонского клуба на четыре очка.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Ярмолюк стал главным героем стычки на последних минутах матча в чемпионате Англии по футболу в Премьер-лиге. Инцидент случился в игре 17-го тура против "Астон Виллы" (1:2).

Егор Ярмолюк перешел во вторую команду "Брентфорда" из "Днепра-1" в июле 2022 года за 1.5 млн евро. Спустя год подписал контракт с основной командой АПЛ.

