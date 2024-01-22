Побил рекорд Шевченко: Добвик вошел в историю украинского футбола

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал автором самого быстрого хет-трика в истории нашего футбола в европейских топ-чемпионатах. Форвард "Жироны" побил рекорд легендарного Андрея Шевченко, который в итальянском первенстве дважды отличался три раза в одном матче.

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Довбику понадобилось 6 минут и 32 секунды для того, чтобы перевернуть поединок "Жироны" против "Севильи" в Ла Лиге. Шевченко же трижды расписался в воротах "Перуджы" в январе 2000 года за семь минут.

Кроме того, Артем стал первым за 15 лет и лишь третьим украинским игроком, который сумел забить три гола в одном матче топ-первенства Европы. А всего это уже пятый хет-трик наших соотечественников в таких чемпионатах.

Кроме Шевченко аналогичными действиями отмечался Андрей Воронин. Украинские хет-трики в топ-5 лигах Европы:

– Андрей Шевченко в матче "Милана" против "Лацио" (1999 год)

– Андрей Шевченко в матче "Милана" против "Перуджи" (2000 год)

– Андрей Воронин в матче "Байера" против "Арминии" (2004 год)

– Андрей Воронин в матче "Герты" против "Энерги" (2009 год)

– Артем Довбик в матче "Жироны" против "Севильи" (2024 год)

Как сообщал OBOZ.UA, российские футбольные болельщики продемонстрировали зависть из-за хет-трика Артема Довбика в чемпионате Испании.

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