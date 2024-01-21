Фантастика от Украины! Довбик забил три гола за шесть минут в чемпионате Испании. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик устроил настоящую голевую феерию в 21-м туре чемпионата Испании по футболу. 26-летний футболист сборной Украины оформил скоростной хет-трик в игре против "Севильи".

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Наш соотечественник расписался в воротах Дмитровича уже на 13-й минуте. После флангового навеса от Савио, Артем головой сравнял счет (1:1).

Спустя 2 минуты Довбик замкнул прострел низом от Порту.

Третий гол украинский футболист забил на 19-й минуте, сделав это в великолепном стиле. Артем, получив матч на фланге штрафной площадки, обыграл защитника, сместился в центр и мощным ударом отправил мяч точно под перекладину.

На момент публикации этой новости счет в поединке 3:1. Идет первый тайм.

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Как сообщал OBOZ.UA, Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

С того момента принял участие в 21 поединках во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 7 результативных передач.

5 января Довбик был признан лучшим игроком декабря в чемпионате Испании по футболу. Наш соотечественник феноменально провел последний отрезок 2024 года и своими результативными действиями помог "Жироне" остаться вместе с мадридским "Реалом" на вершине турнирной таблицы Примеры.

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