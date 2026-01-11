'Гениальный' футболист сборной Украины вызвал восторг в Испании

Гол украинского форварда Владислава Ваната принес "Жироне" важную победу над "Осасуной" в чемпионате Испании и стал одним из самых обсуждаемых эпизодов тура. Испанские журналисты и болельщики активно обсуждают игру 24-летнего футболиста сборной Украины, отмечая его влияние на результаты команды и уверяя, что он уже оправдывает авансы.

Владл отличился на исходе первого тайма, эффектно забив пяткой, после чего игра получила совершенно иной сценарий. В Испании признают, что момент был на грани офсайда, однако качество исполнения и хладнокровие нападающего вызвали всеобщее восхищение.

Испанский журналист Хонай Амаро призвал болельщиков "Жироны" к терпению и вере в украинца: "Владислав Ванат, возможно, был в офсайде, но в этом эпизоде видна его огромная квалификация. Нужно запастись терпением, доверять его футболу и дождаться, когда "Жирона" улучшит свою игру. Это топовый нападающий, который подарит "Монтиливи" еще много ярких вечеров", – написал Амаро.

В другом комментарии он подчеркнул решающую роль украинца в матче против "Осасуны": "Игра была равной, и ничья выглядела бы справедливым результатом, но Ванат на самом краю первого тайма оставил свой автограф и открыл новый сценарий матча. Великолепно сыграли Иван Мартин и Хави Галан, а "Осасуне" нужно прибавлять в выездных матчах", – отметил журналист.

Отдельное внимание в Испании обращают на результативность форварда. Даже на фоне нестабильной игры команды Ванат регулярно решает исход встреч. "Владислав Ванат в неровной "Жироне", где пока больше сомнений, чем уверенности, уже забил пять голов. У него много качества, и пока он не вышел на свою лучшую версию, он доказывает, что является нападающим, который постоянно борется и вытаскивает команду из огня", – написал Амаро.

Журналист издания Marca Эухенио Муньос Фернандес напрямую связал победу "Жироны" с украинцем: "В борьбе за выживание в Ла Лиге все решают серии. Сейчас она есть у "Жироны", которая обыграла "Осасуну" благодаря гениальности Ваната. Он не самый техничный форвард в мире, но его удар пяткой разрушил все, что предлагали соперники", – подчеркнул он.

Известный аналитик Мигель Кинтана считает, что потенциал украинца еще не раскрыт полностью: "Если Владислав Ванат не забивает еще больше, то лишь потому, что "Жирона" не всегда ему помогает. При этом это очень хороший нападающий с прицелом на верхнюю часть таблицы. Он правильно двигается, чувствует момент, у него есть хищный инстинкт. Он умеет играть", – отметил Кинтана.

В Испании сходятся во мнении, что украинский форвард уже стал ключевой фигурой "Жироны" и способен не только приносить важные очки, но и вести команду к более высоким позициям в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, этот гол для Владислава Ваната стал вторым во втором матче подряд, пятым в текущем сезоне Ла Лиги и шестым за "Жирону" во всех турнирах.

