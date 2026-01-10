Футболист сборной Украины забил фантастический победный гол пяткой, 'взорвав' овациями полный стадион в Испании. Видео

Форвард сборной Украины Владислав Ванат стал героем матча чемпионата Испании, принеся "Жироне" минимальную победу над "Осасуной" (1:0). Эффектный удар 24-летнего футболиста сборной Украины вызвал бурную реакцию трибун и диктора на переполненном стадионе "Монтиливи".

Домашний поединок 19-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Осасуной" состоялся 10 января и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 44-й минуте: Ванат откликнулся на передачу Алекса Морено и точно пробил пяткой, отправив мяч в сетку.

Этот гол для Владислава стал вторым во втором во втором матче подряд, пятым в текущем сезоне Ла Лиги и шестым за "Жирону" во всех турнирах.

Победа позволила команде Мичела набрать 21 очко и подняться на 12-е место в таблице, тогда как еще недавно "Жирона" находилась в зоне вылета. "Осасуна" с 19 баллами идет 14-й.

Другой украинец "Жироны" Виктор Цыганков провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Украинский голкипер "Жироны" Владислав Крапивцов остался в запасе и на поле не выходил.

