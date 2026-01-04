Футболисты сборной Украины устроили голевую феерию в Испании, став главными героями матча. Видео

Украинские футболисты "Жироны" Виктор Цыганков и Владислав Ванат стали ключевыми фигурами выездного матча 18-го тура чемпионата Испании в Ла Лиге, добыв победу для своего клуба. Игроки сборной Украины забили по мячу в ворота "Мальорки", благодаря чему "Жироны" выиграла 2:1.

Первым отличился полузащитник Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе и открыл счет на 26-й минуте. Украинец сместился под левую ногу и точно пробил в ворота соперника фирменным ударом, начав для себя 2026 год с гола.

Этот мяч стал для Цыганкова пятым в текущем сезоне Ла Лиги, также на его счету две результативные передачи.

Во втором тайме преимущество каталонцев увеличил Владислав Ванат, для которого этот матч стал особенным из-за дня рождения. Украинский нападающий заработал пенальти и сам уверенно его реализовал, хладнокровно пробив в противоположный угол и не оставив шансов голкиперу.

Для Ваната этот мяч стал первым за клуб в 2026 году и уже восьмым голом в сезоне во всех турнирах, также в его активе три ассиста. В рамках Ла Лиги форвард забил четвертый мяч и сравнялся по этому показателю с Евгением Коноплянкой, который ранее выступал в Испании за "Севилью".

Больше голов среди украинцев в чемпионате Испании забивали только Артем Довбик, Виктор Цыганков и Артем Кравец.

После 18 туров чемпионата Испании "Жирона" поднялась на 16-е место в таблице, набрав 18 очков и имея двухочковый запас над зоной вылета.

В составе команды Виктор Цыганков и Владислав Ванат сейчас являются лучшими бомбардирами в Примере, забив по пять мячей каждый.

