Футболист сборной Украины вышел на 92-й минуте матча и забил на последней секунде гол в чемпионате Бельгии

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук принес "Вестерло" победу над "Дендером" (4:2) в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии за право сыграть в Лиге конференций. Экс-капитан киевского "Динамо" появился на поле лишь на 92-й минуте, но успел отличиться на последней добавленной — на 90+6.

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До этого голами за хозяев отметились Сайядманеш, реализовавший пенальти в концовке первого тайма, Фриган и Йоу. У гостей забили Квет и Нсимба, который также реализовал пенальти.

Для Сидорчука это третий результативный матч в сезоне — ранее он забивал "Стандарду" и отметился голевой передачей. Примечательно, что поединок с "Дендером" состоялся в день его 34-летия.

"Вестерло" набрал 29 очков и сохраняет шансы на еврокубки, отставая всего на один балл от "Шарлеруа", который пока идет первым в группе.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Сергей забил в свои ворота в матче 23-го тура чемпионата страны в Лиге Жупиле (наивысший футбольный дивизион страны) против "Серкль Брюгге".

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