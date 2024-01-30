Знаменитый футболист сборной Украины забил невероятный автогол пяткой. Видео

Бывший капитан "Динамо" Сергей Сидорчук отметился автоголом за бельгийский "Вестерло". 32-летний опорный полузащитник сборной Украины забил в свои ворота в матче 23-го туреа чемпионата страны в Лиге Жупиле (наивысший футбольный дивизион страны) против "Серкль Брюгге".

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Команда украинца за 33 минуты забила четыре безответных мяча сопернику, после чего случился провал в обороне. Игроки "Серкль" убежали в быструю контратаку, последовала передача по флангу, которую попытался сорвать наш соотечественник.

Сидорчук, уже находясь спиной к мячу, сыграл пяткой. Круглый снаряд по невероятной траектории влетел точно в сетку.

Отметим, что 4 ноября Сидорчук отметился своим первым голом за 7 матчей в "Вестерло".

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Сидорчук после 11 лет выступлений за киевскую команду в сентябре принял решение продолжить карьеру в Европе.

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