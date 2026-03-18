Футболист сборной Украины стал на ворота 'Реала' и помог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел на поле в 1/8 финала Лиги чемпионов и помог своей команде сохранить нужный результат. Замена произошла во втором тайме поединка против "Манчестер Сити" при счете 1:1 после травмы основного вратаря Тибо Куртуа.

Во втором тайме Лунин несколько раз спас команду, сделав три сейва. На 50-й минуте Эрлинг Холанд пробил низом по центру ворот, однако украинец справился с ударом.

На 54-й минуте норвежец вновь получил шанс в штрафной, но его попытка в левый угол оказалась недостаточно сильной, и вратарь уверенно зафиксировал мяч.

На 71-й минуте после подачи углового Райана Шерки Лунин сыграл на выходе и отбил мяч кулаками, а затем забрал его в следующем эпизоде.

На 78-й минуте Раян Айт-Нури вышел один на один и пробил в ближний угол, однако голкипер отразил удар. Позже тот же игрок отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

"Реал" победил 2:1 и вышел в четвертьфинал турнира. Первый матч завершился победой испанского клуба со счетом 3:0.

Последний раз Лунин играл в Лиге чемпионов 25 февраля 2026, когда вышел в стартовом составе на поединок против "Бенфики" в рамках стыковых матчей (плей-офф) Лиги чемпионов. "Реал" выиграл 2:1.

Из-за тяжелой травмы Тибо Куртуа "Реал" арендовал Кепу Аррисабалагу, но Лунин выиграл конкуренцию. Он стал ключевым фактором победы в Ла Лиге и выхода в финал Лиги чемпионов, особенно после невероятного матча против "Манчестер Сити", где он отразил два пенальти в серии. Вызов и новый контракт (сезон 24/25): Несмотря на возвращение Куртуа, Андрей решил остаться и подписал новый контракт до 2030 года. 27-летний украинец в этом сезоне пропустил 8 голов в 3 матчах.

Несмотря на возвращение Куртуа, Андрей решил остаться и подписал новый контракт до 2030 года. 27-летний украинец в этом сезоне пропустил 8 голов в 3 матчах. Текущий статус (сезон 25/26): Лунин остается "лучшим вторым номером мира". Он регулярно выходит в матчах Кубка Испании и подменяет Куртуа в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

26 января этого года появилась информация, что Лунин сообщил руководству мадридского "Реала" о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно. Наш соотечественник, несмотря на приход нового тренера Альваро Арбелоа, остался при мнение, что он не сможет рассчитывать на большое количество игрового времени.

Напомним, что Лунин провально выступил в матче Кубка Испании с "Альбасете", после которого его назвали главным виновником поражения и вылета из турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!