Лунина обвинили в провале 'Реала'

Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес заявил, что ключевой причиной сенсационного поражения "Реала" в Кубке Испании от скромного "Альбасете" (2:3) стали ошибки Андрея Лунина. По его словам, действия вратаря мадридцев напрямую повлияли на исход матча и существенно осложнили команде борьбу за победу.

Канисарес, комментируя игру в эфире радиопрограммы El Partidazo de COPE, отметил, что "Реал" пропустил слишком простые мячи, ответственность за которые лежит на голкипере: "Я первым сказал, что если вратарь допускает такие ошибки и из-за него пропускают два гола, то победить становится гораздо сложнее. Оба гола очень слабые".

Эксперт отметил, что даже с учетом того, что в первом эпизоде обзор Лунину перекрывал Дани Карвахаль, вратарь мадридского клуба обязан реагировать надежнее, поскольку мяч прошел у него над головой.

Канисарес подчеркнул, что в дальнейшем ситуация лишь усугубилась: Лунин оказался вне позиции, потерял ориентацию и драгоценные секунды, из-за чего не смог исправить момент.

В итоге, как выразился бывший вратарь, это был "плохой день", но на таком уровне подобные ошибки слишком дорого обходятся команде.