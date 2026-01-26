Терпение лопнуло: вратарь сборной Украины принял решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сообщил руководству мадридского "Реала" о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно. Наш соотечественник, несмотря на приход нового тренера Альваро Арбелоа, остался при мнение, что он не сможет рассчитывать на большое количество игрового времени.

Видео дня

Об этом информирует каталонское издание El Nacional. Лунин провально выступил в матче Кубка Испании с "Альбасете", после которого его назвали главным виновником поражения и вылета из турнира. И хотя Арбелоа пообещал игроку, что тот еще выйдет на поле до конца сезона, наш соотечественник не доверяет этим словам, а его терпение лопнуло.

Лунин уже сообщил о своем намерении президенту "сливочных" Флорентино Пересу, который наверняка не станет препятствовать уходу украинца. Сам Андрей также понимает, что у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды.

Ранее СМИ выяснили, что сезон для нашего вратаря фактически окончен после его неудачной игры с "Альбасете". Кроме того, в "Реале" якобы включили голкипера "сине-желтых" в список футболистов, от которых хотят избавиться.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин принял решение относительно своей карьеры в мадридском "Реале" до отставки тренера Хаби Алонсо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!