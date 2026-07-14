Футболист сборной Украины, выступавший в УПЛ, потребовал зарплату в 1.5 млн евро

Украинский полузащитник Алексей Гуцуляк рассчитывает получать в новом клубе около 1,5 миллиона евро в год. Финансовые условия являются одним из ключевых факторов при выборе команды, однако игрок также учитывает уровень жизни в городе, где продолжит карьеру.

Видео дня

По информации "Футбол24", 28-летний футболист сборной Украины не рассматривает варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Несмотря на привлекательные финансовые предложения, Гуцуляк не заинтересован в переезде из-за особенностей местного уклада жизни и общественных ограничений.

Сообщается, что для игрока важны развитая инфраструктура, наличие ресторанов, магазинов и возможности для комфортного досуга. Эти критерии входят в число основных при принятии решения о следующем месте работы.

Ранее интерес к Гуцуляку проявляли клубы турецкой Суперлиги. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента после завершения контракта с "Полесьем", за которое выступал с 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе "Полесье" отстранило Гуцуляка от работы с первой командой и перевело его в состав U-19. По данным журналиста Виктора Вацко, во время переговоров о новом контракте футболист рассчитывал на зарплату в размере 100 тысяч долларов в месяц, однако стороны не смогли договориться об условиях соглашения.

В 2025 году вингер стал самым результативным игроком сборной Украины, отметившись восемью результативными действиями, и рассматривался как один из ключевых джокеров накануне плей-оф за выход на ЧМ-2026.

В конце декабря появилась информация, что Гуцуляк через своего агента добивается увеличения контракта почти вдвое. Речь идет о сумме свыше 100 тысяч долларов ежемесячно, что заметно превышает нынешние условия

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!