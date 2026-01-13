Самый результативный футболист сборной Украины устроил бунт в команде и был наказан

Вингер "Полесья" и сборной Украины Алексей Гуцуляк отстранён от первой команды житомирского клуба и переведён в состав U-19, сообщает пресс-служба житомирской команді. Аналогичное решение принято и в отношении центрального защитника Сергея Чоботенко после срыва переговоров о новых контрактах.

Видео дня

В "Полесье" заявили, что на протяжении длительного времени вели переговоры с футболистами и предложили им новые контракты на улучшенных условиях с пересмотренной зарплатой, бонусной системой и чётким пониманием роли в команде на несколько сезонов вперёд, однако игроки эти предложения не приняли.

В результате руководство и тренерский штаб приняли управленческое решение не привлекать Гуцуляка и Чоботенко к подготовке основной команды ко второй части сезона.

В официальном заявлении клуба подчёркнуто, что речь идёт исключительно о спортивном и стратегическом шаге, а все контрактные обязательства перед футболистами будут выполняться до окончания действующих соглашений, рассчитанных до 30 июня 2026 года. При этом в "Полесье" дали понять, что делают ставку на игроков, которые связывают своё будущее с клубом и готовы быть частью его долгосрочного развития.

Ситуация вокруг Гуцуляка получила особый резонанс из-за его статуса в национальной команде. В 2025 году вингер стал самым результативным игроком сборной Украины, отметившись восемью результативными действиями, и рассматривался как один из ключевых джокеров накануне плей-оф за выход на ЧМ-2026.

В конце декабря появилась информация, что Гуцуляк через своего агента добивается увеличения контракта почти вдвое. Речь идет о сумме свыше 100 тысяч долларов ежемесячно, что заметно превышает нынешние условия

