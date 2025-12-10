Украинский футболист потребовал удвоить ему зарплату в Украине до 100 000 долларов в месяц – СМИ

Один из самых высокооплачиваемых игроков УПЛ Алексей Гуцуляк через своего агента добивается увеличения контракта почти вдвое. Речь идет о сумме свыше 100 тысяч долларов ежемесячно, что заметно превышает нынешние условия, утверждает блогер Игорь Бурбас у себя на Youtube-канале.

27-летний полузащитник, выступающий за "Полисся", по данным источников, уже получает около 50 тысяч долларов в месяц, однако его представитель требует выплату от 1,2 до 1,5 миллиона долларов в год.

По информации Бурбаса, в клубе не скрывают, что такие запросы выглядят завышенными на фоне текущей формы футболиста и его вклада в игру, где к Гуцуляку имеются претензии по динамике в атаке и созданию моментов у ворот соперника.

Желание агента вывести игрока в один из европейских клубов пока не подтверждается. В прессе регулярно появляются данные об интересе со стороны "Панатинаикоса" или даже персонально тренера Рафаэля Бенитеса, однако источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что известный специалист не знает футболиста лично и не рассматривает его в качестве усиления.

Бурбас отмечает, что подобные публикации могут быть следствием информационных вбросов со стороны агентского окружения игрока.

В самой команде тем временем пересматривают зарплаты, и ситуация вокруг Гуцуляка может измениться, если руководство решит больше не соответствовать его запросам.

Гуцуляк присоединился к "Полесью" летом 2024-го. С тех пор провел за клуб 52 матча, забив 14 голов и сделав 6 ассистов во всех турнирах.

В текущем сезоне за все соревнования: 18 поединков, 2 гол + 2 ассиста. Гуцуляка неоднократно признавали "игроком месяца" в Полесье.

Алексей забил 5 голов за сборную Украины и стал лучшим бомбардиром команды в 2025 году.

