Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" закрыл сделку по трансферу лидера сборной Украины Ильи Забарного. Французы договорились с английским "Борнмутом" о покупке нашего соотечественника за впечатляющие 67 миллионов евро.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, пишет известный и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, клубы достигли устного соглашения о трансфере и вскоре все документы о переходе Забарного в ПСЖ будут оформлены.

Украинец отправится на медицинское обследование во французский клуб еще до матча Суперкубка Европы, который состоится 13 августа. Соперникам парижан станет лондонский "Тоттенхэм", который также претендовал на Забарного, однако защитник категорически отказался от такого перехода.

Сам Забарный давно согласовал условия пятилетнего контракта с ПСЖ. Трансфер украинца в парижский клуб включает уход из него вратаря сборной России Матвея Сафонова. Это вызвало новую истерику в Государственной думе РФ.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного.

