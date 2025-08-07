То, что сделали 'украинские советчики' с вратарем сборной России, вызвало истерику в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев резко раскритиковал ситуацию вокруг российского вратаря Матвея Сафонова в клубе "Пари Сен-Жермен". Свищев заявил, что из-за покупки украинского защитника Ильи Забарного вратарь якобы вынужден покинуть команду, и обвинил руководство клуба в том, что оно слушает "украинских советчиков", что, по его мнению, не имеет отношения к спорту и "до добра не доведет".

Видео дня

"Происходят странные вещи. Почему под раздачу должен попадать наш вратарь? Эти вещи никакого отношения не имеют к спорту. Официально клуб об этом не говорит. Почему из-за покупки украинского защитника должен покидать команду наш вратарь", – заявил Свищев в интервью СЭ, подчеркнув, что Сафонов – "один из лучших в мире на своей позиции" и "без работы не останется".

В ответ на эти заявления в интернете развернулась настоящая волна насмешек и иронии. Болельщики и пользователи социальных сетей жестко высмеяли попытки депутата придать ситуации политический оттенок.

Один из пользователей иронично предложил: "Разве Госдума не может принять закон, запрещающий продажу Сафонова?" Другой добавил: "Этот закон уже давно принят в летописях, место Сафонова в ПСЖ — исконно русское. Нужно восстанавливать историческую справедливость".

Многие отметили, что если Сафонов действительно один из лучших вратарей мира, он бы играл в основе, а не был бы вытеснен новым игроком, независимо от национальности. В одном из комментариев даже прозвучало: "Сафонов — хороший кипер, но если бы был лучшим, играл бы безоговорочно. Забарный тут ни при чем".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне ПСЖ дал понять Сафонову, что если он хочет играть, ему лучше подыскать новый клуб. Вратарь сборной России может покинуть Париж уже этим летом.

Ранее СМИ сообщали, что украинский защитник Илья Забарный, которого сватают в ПСЖ, выразил нежелание играть с россиянином в одной команде.

Уже известно, что Илья согласовал условия личного контракта с парижанами сроком на пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!