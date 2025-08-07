Футболист сборной Украины переходит за 63 млн евро в европейский гранд – СМИ

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" завершает сделку по трансферу лидера обороны сборной Украины Ильи Забарного. Французский суперклуб согласовал переход нашего соотечественника из английского "Борнмута" за 63 миллиона евро.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщает журналист портала talkSport Бен Джейкобс. По его словам, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. Сейчас согласовываются последние детали трансфера 22-летнего центрального защитника.

Известно, что наш соотечественник давно согласовал условия пятилетнего контракта с ПСЖ. Трансфер украинца в парижский клуб включает уход из него вратаря сборной России Матвея Сафонова.

В гонке за Забарным также все еще находятся лондонский "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Оба представителя Премьер-лиги готовы заплатить за украинца 70 миллионов евро, однако наш футболист видит себя только в составе парижан. Любопытно, что именно со "шпорами" сыграет ПСЖ в матче за Суперкубок Европы уже 13 августа.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного.

