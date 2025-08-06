'Готовы немедленно': за футболиста сборной Украины предложили 70 миллионов евро – СМИ

Французский "Пари Сен-Жермен" не собирается смягчать свою позицию в переговорах с английским "Борнмутом" по трансферу защитника сборной Украины Ильи Забарного. Действующие победители Лиги чемпионов отказываются выполнять требования британцев о компенсации в размере 70 миллионов евро с бонусами.

Видео дня

Об этом информирует авторитетное издание L'Equipe. По его данным, сейчас все участники переговорного процесса находятся на эмоциональных американских горках, когда кажется, что трансфер будет вот-вот закрыт, а затем наступает ощущение полного провала.

"Борнмут" готов пойти на уступки французам и снизить цену на украинца, но требует включить в соглашение бонус в размере трех миллионов евро. Однако ПСЖ категорически отказывается идти на такой шаг.

При этом английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" "готовы немедленно удовлетворить" запросы "вишен" и выплатить полную сумму за Забарного. "Шпоры" и "сороки" не оставляют попыток склонить ситуацию на свою сторону.

При этом известно, что наш соотечественник давно согласовал условия пятилетнего контракта с ПСЖ. Трансфер украинца в парижский клуб включает уход из него вратаря сборной России Матвея Сафонова.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!